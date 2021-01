Martedì in pista per l’Alps Hockey League 2020-2021. Si sono disputati cinque incontri valevoli per la sedicesima giornata della competizione. Andiamo a riepilogare quanto accaduto.

Nell’unico derby italiano di serata Cortina piega Asiago per 3-1 e lo avvicina in classifica. Ottima partenza degli ampezzani, che indirizzano il match segnando due reti nei primi 7′, prima con Cazzola (2′) e poi con Adami (7′). Nel secondo periodo Giftopoulos sigla il tris al minuto 35, mentre è Mantenuto al 49′ la rete della bandiera per i giallorossi.

L’altra squadra nostrana impegnata stasera è Fassa, che viene sconfitta a domicilio dall’HK Olimpija per 2-5. I Draghi sbloccano il risultato all’11’ con Sever, ma i padroni di casa reagiscono e trovano il pari due minuti dopo grazie a Iori. Al 15′ Ulamec riporta avanti gli sloveni, che poi trovano il tris con Pulli (33′); Mizzi riapre il match al 36′, ma Stebih (40′) e Music (59′) fissano il risultato sul definitivo 2-5.

RISULTATI

Jesenice-Klagenfurt 6-4

Fassa-HK Olimpija 2-5

Felkirch-Salisburgo II 4-3 dopo supplementari

Lustenau-Kitzbuhel 7-3

Cortina-Asiago 3-1

Foto: Carola Semino