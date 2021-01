Hockey ghiaccio, Alps League 2021: Asiago supera nettamente Fassa e agguanta il terzo posto

Martedì in pista per l’Alps Hockey League 2020-2021. Si sono disputati tre recuperi relativi a giornate diverse del campionato: per quanto riguarda le italiane vittoria di Asiago nel derby contro Fassa. Andiamo a riepilogare quanto accaduto.

Vittoria larga per l’Asiago, che supera Fassa con il punteggio di 6-2 e sale al terzo posto in classifica a quota 37 punti (sebbene lo Jesenice sia a -2 e con ben cinque match da recuperare). I giallorossi passano in vantaggio al 6′ con Olivero ma subiscono subito il pareggio di Castlunger, che al 9′ segna in power play. Tessari al 14′ riporta avanti la Misgross, che poi va in fuga grazie alle reti di McParland (20′) e di Rosa (24′, power play). Felicetti al 30′ prova a riaprire la partita, ma i centri di Vankus (32′) e Lievore (36′) chiudono definitivamente la pratica.

Negli altri due match di giornata trionfano le squadre in trasferta: l’HK Olimpija sbanca Lustenau per 1-3 e mette sempre più nel mirino il primato (attualmente seconda a -2 da Val Pusteria ma con tre partite da recuperare), mentre il Klagenfurt passa per 3-6 sul campo del Kitzbuhel.

RISULTATI

Asiago-Fassa 6-2

Kitzbuhel-Klagenfurt II 3-6

Lustenau-HK Olimpija 1-3

Credits: Max Pattis