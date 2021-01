Golf: Nick Taylor balza in testa a metà Sony Open 2021. Alle Hawaii Morikawa rincorre

Si è concluso il secondo giro del Sony Open in Hawaii 2021, secondo torneo dell’anno per quanto riguarda il PGA Tour. Al comando, con un gran balzo caratterizzato da uno dei due migliori giri di giornata in -8 (l’altro è dell’americano Keith Mitchell, 19° con recupero di 96 posti), c’è il canadese Nick Taylor, in grado di risalire 22 posizioni per portarsi da solo a -12. Il trentaduenne di Winnipeg ha vinto per due volte sul PGA Tour, di cui l’ultima nello scorso febbraio.

Molto ampio, e tutto a stelle e strisce, il gruppo dei secondi: ci sono Stewart Cink, Webb Simpson, Russell Henley, Vaughn Taylor e Chris Kirk, tutti a -10 e con le seconde 18 buche di valore più che buono (tra il -7 di Cink e il -4 di Taylor sul par 70 di Honolulu).

Settima posizione per Collin Morikawa: il vincitore dell’ultimo PGA Championship è affiancato a -9 da Peter Malnati, dall’australiano Marc Leishman, dal giapponese Hideki Matsuyama e dal cileno Joaquin Niemann, che perde la leadership dopo aver girato in -1 oggi.

Tra i nomi di maggior rilievo a finire sotto le forche caudine del taglio ci sono il sudafricano Erik Van Rooyen, gli americani Matt Kuchar e Keegan Bradley, l’ormai slovacco Rory Sabbatini, lo scozzese Russell Knox e l’altro sudafricano Branden Grace.

Foto: LaPresse