Il Giro d’Italia 2021 verrà trasmesso in diretta tv, gratis e in chiaro, sui canali della Rai? Al momento non c’è certezza, anzi. Il network pubblico aveva rinnovato il contratto con gli organizzatori dell’evento per un paio di stagioni, ma il rapporto è ufficialmente scaduto a fine 2020 e il rinnovo appare tutt’altro che scontato. Come riportano diverse testate specializzate di ciclismo, il gruppo Discovery sarebbe in trattativa con RCS Sport per acquistare i diritti televisivi in chiaro della Corsa Rosa. L’emittente li possiede già, ma esclusivamente per la trasmissione sul canale a pagamento di Eurosport.

Se finisse trovato l’accordo, allora il Giro d’Italia 2021 potrà essere seguito da tutti gli appassionati di ciclismo su Canale Nove, sempre gratis e in chiaro. Si tratterebbe di uno spostamento rivoluzionario per la corsa a tappe simbolo del nostro Paese, che abbandonerebbe la tv di stato per spostarsi verso una tv privata, su un “tasto del telecomando” meno immediato da schiacciare per il grande pubblicato come invece possono essere quelli legati a Rai Due e Rai Tre. Non sarebbe la prima volta nella storia, perché negli anni ’90 la Corsa Rosa andò in onda su Canale 5 (per la precisione dal 1993 al 1997).

Anche Mediaset avrebbe manifestato il proprio interesse per ospitare le 21 frazioni in programma dall’8 al 30 maggio, ma per il momento è Discovery a essere in pole position. Vedremo se la Rai deciderà di fare una contro-offerta e di rilanciare, conservando i diritti di uno degli eventi sportivi più importanti dell’intera stagione. Abbiamo parlato di Giro d’Italia, ma il pacchetto includerebbe anche altre corse organizzate da RCS Sport, tra cui la Milano-Sanremo e il Giro di Lombardia.

Foto: Lapresse