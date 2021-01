La scelta di Nairo Quintana di accasarsi al Team Arkéa-Samsic portava con sé una serie di difficoltà, prima tra tutte la mancata sicurezza di partecipare ai grandi giri. Nonostante i grandi investimenti, infatti, la squadra francese non rientra in quelle World Tour.

La Gazzetta dello Sport, però, ha fatto sapere che il sodalizio transalpino andrà a caccia di una wild card per il Giro d’Italia 2021. Le migliori “carte” da giocare sarebbero proprio il vincitore della Corsa Rosa del 2014, l’italiano Diego Rosa e il velocista francese Nacer Bouhanni.

Quintana dopo l’operazione alle ginocchia subita ad ottobre è tornato in bici e si sta preparando il 2021 e il Giro d’Italia potrebbe essere la vetrina ideale per rilanciare la propria carriera. Ovviamente c’è grande attesa per le assegnazioni delle wild card per la Corsa Rosa.

La Eolo Kometa di Ivan Basso e Alberto Contador, la Bardiani CSF Faizanè, l’Androni-Sidermec di Gianni Savio e la Vini Zabù di Luca Scinto sono in corsa per l’importantissima wild card per il Giro. Staremo a vedere cosa decideranno gli organizzatori di RCS Sport per l’assegnazione degli ultimi due posti a disposizione.

Foto: Lapresse