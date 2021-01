Ginnastica, Simone Biles non gareggia da un anno: quando ritorna? Le foto con Jonathan Owens: chi è il nuovo fidanzato?

Simone Biles non gareggia da domenica 13 ottobre 2019. Quel giorno conquistò le medaglie d’oro alla trave e al corpo libero durante le Finali di Specialità dei Mondiali di ginnastica artistica, divenne l’atleta più vincente di tutti i tempi nelle rassegne iridate e scrisse una nuova pagina di storia. La ginnasta più forte di sempre era lanciatissima verso le Olimpiadi di Tokyo, dove sarebbe andata a caccia del secondo sigillo consecutivo a cinque cerchi sul giro completo, ma l’emergenza sanitaria ha rinviato i Giochi di dodici mesi. La pandemia ha letteralmente impedito alla statunitense di gareggiare: nel 2020 non l’abbiamo mai potuta vedere in pedana a causa della penuria di gare (negli USA sono stati cancellati anche gli eventi di livello nazionale). La 23enne non è comunque mai rimasta con le mani in mano, anzi ha continuato ad allenarsi alacremente e ha studiato nuovi elementi al limite dell’impossibile.

Nonostante un’assenza di ormai 14 mesi e nonostante non si sappia quando tornerà in gara (parteciperà a qualche tappa di Coppa del Mondo in primavera?), Simone Biles resta sulla carta la ginnasta più forte in circolazione ed è oggettivamente imbattibile, almeno sul giro completo e in una gara secca al volteggio e al corpo libero. Alle Olimpiadi, in programma dal 23 luglio all’8 agosto, resta l’atleta da battere e può puntare anche a vincere cinque medaglie d’oro (proprio come le era riuscito a Stoccarda, dove soltanto la belga Nina Derwael spezzò il suo dominio imponendosi alle parallele asimmetriche). Nel frattempo, oltre a testare nuove difficoltà impossibili per chiunque altro, la Reginetta della Polvere di Magnesio è riuscita a trovare l’amore.

La scorsa estate Simone Biles ha ufficializzato la sua relazione con Jonathan Owens. Nome e cognome che dicono poco o nulla alle nostre latitudini, ma negli States è un atleta estremamente noto e apprezzato. Stiamo infatti parlando di un giocatore di football americano. Il 25enne nativo di St. Louis gioca per gli Houston Texans, formazione che milita nella NFL (il massimo campionato professionistico americano). Jonathan difende i colori di questa compagine dal 2019, dopo aver preso parte alla offseason con gli Arizona Cardinals: da tre anni gioca in NFL, ma quest’anno niente playoff (la sua squadra è rimasta fuori dal lotto delle pretendenti al Super Bowl).

Stiamo parlando di un safetyman (gioca in difesa), alto 180 metri e con una stazza di 95 kg: la differenza di altezza con Simone è notevole, visto che lei si aggira attorno ai 145 cm. La vita privata procede a gonfie vele, ora gli appassionati della Polvere di Magnesio sperano di rivederla presto in gara per godersi le sue magie agonistiche.

FOTO SIMONE BILES COL FIDANZATO JONATHAN OWENS:

