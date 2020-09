VIDEO Simone Biles e gli elementi da leggenda del 2020: tra Tsukahara con 2 avvitamenti e triplo carpio, per scrivere la storia

Simone Biles non ha ancora gareggiato in questa annata tormentata dall’emergenza sanitaria e non scenderà in campo in questo 2020. La Reginetta della Polvere di Magnesio non è però stata con le mani in mani, si sta preparando per le Olimpiadi del prossimo anno (al termine delle quali dovrebbe ritirarsi) e in questi mesi ha fatto capire che sta studiando due incredibili novità acrobatiche, per spingersi ancora ai limiti dell’umano come ci ha ormai abituato negli ultimi sette anni. La statunitense ha pubblicato sui social network i video di due elementi surreali, entrambi eseguiti in buca ma con l’intento di portarli prossimamente in gara: il triplo-avvitamento doppio raccolto in uscita dalla trave e il triplo carpio al corpo libero.

Sono due movimenti che nessuna donna ha mai avuto il coraggio di pensare nel corso della storia, anche perché serve una struttura muscolare importante, quella di cui è appunto dotata la ragazza di Columbus. Quanto varrebbero queste difficoltà, se effettivamente portate in gara? Andremmo ben oltre l’attuale codice: per lo Tsukahara con due avvitamenti bisogna andare a scomodare quantomeno una I mai vista sui 10 cm (il suo Tsukahara avvitato è una H ed è già giudicato troppo pericoloso per le altre atlete), al corpo libero lei è già in possesso di una J e occorerebbe pensare a una fantasmagorica K (varrebbe addiritura 1.1 punti). Il triplo carpio pensato in buca potrebbe essere un allenamento per il doppio carpio al volteggio, altra difficoltà di grande rilievo che la proietterebbe verso nuovi confini.

VIDEO TRIPLO CARPIO CORPO LIBERO:

National Gymnastics Day 🤎 pic.twitter.com/oNYZBzvXZc — Simone Biles (@Simone_Biles) September 19, 2020

VIDEO TSUKHARA CON DUE AVVITAMENTI TRAVE:

Foto: USA Gym