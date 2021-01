FOTO Dorothea Wierer, un primo piano di ghiaccio che ammalia i social. “Sono un pochino stanca”

E’ andata in archivio un fine settimana tutto da valutare per Dorothea Wierer. L’azzurra ha cercato di dare il 100% delle sue possibilità nel corso dell’ultima tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2020-2021 a Oberhof (Germania). Sulle nevi teutoniche”Doro” ha gareggiato nella sprint, nell’inseguimento e nelle single mixed, in compagnia in quest’ultimo caso di Lukas Hofer.

Alla fine della fiera sono maturati un 31° posto nella prova sui due poligoni e due settimi posti nella pursuit e nella gara con Lukas. Il bilancio? Sicuramente, Wierer ha reagito alla grande alla prestazione sottotono del primo giorno, sciorinando nel suo format preferito un qualcosa da ricordare perché 24 posizioni e un 20/20 fa bene al cuore e al morale: “Credo di aver reagito molto bene dopo la sprint, soprattutto al poligono. In pista ho faticato molto nei primi due giri, dal terzo è andata un po’ meglio e sicuramente non mi sento ancora al top, però ho fatto un bel passo in avanti e questo mi dà fiducia per le prossime gare, Oberhof non è proprio la mia pista però mi sono difesa. Nell’ultimo giro ero in lotta, nonostante gli ottimi materiali, ho preso un po’ di distacco nell’ultima salita che non sono più riuscita a recuperare ma sono comunque soddisfatta del mio risultato”, le dichiarazioni di Wierer (fonte: fondoitalia).

Una risposta a se stessa e a qualcuno che via social aveva un po’ ecceduto con le critiche, probabilmente poco conoscitore del mondo del biathlon o nello stesso tempo abituato troppo bene ai riscontri dell’altoatesina. 12 vittorie e 37 podi in gare di alto livello non arrivano così per caso e l’azzurra l’ha voluto ribadire, anche se la condizione non può essere ottimale per tutto quello che è accaduto prima che questa stagione “Covidata” prendesse il via. Da questo punto di vista un po’ di stanchezza c’è, come raccontato da Doro stessa sui suoi profili social: “Un pochino stanca“.

Ma la resa è ben altra, anche se in questo momento le due norvegesi Tiril Eckhoff e Marte Oslbu Roiseland sembrano essere su un livello diverso, soprattutto per quanto espresso sugli sci stretti. L’attuale sesto posto nella classifica generale è un po’ lo specchio delle difficoltà di Wierer, ma lei è sempre quella capace di irradiare tutto quello che la circonda per quello che sa fare in gara e per la sua bellezza che sui social ammalia sempre.

Foto: LaPresse