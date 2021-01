FOTO Camila Giorgi sempre più modella. Su Instagram spopola: il tennis è ancora al primo posto?

Camila Giorgi è sempre più personaggio via social in questi ultimi giorni. Nelle vesti di modella, con foto accattivanti e provocanti, la tennista azzurra, n.1 del Bel Paese nella classifica WTA, sembra decisamente a proprio agio nelle pose proposte. Indubbiamente, la ragazza marchigiana ammalia per la sua bellezza e la domanda da porsi è: per lei il tennis resta al primo posto?

Il quesito sorge spontaneo proprio per la naturalezza manifestata da Giorgi negli scatti che la ritraggono in tutta la sua fisicità prorompente. Certo, una gioia per gli occhi in chiave maschile, ma lo sport con racchetta e pallina quale ruolo occupa ancora nella vita dell’azzurra? Lo scopriremo nelle prossime settimane, quando si spera la rivedremo in campo, dopo magari aver risolto alcune problematiche fisiche. Di seguito le foto su Instagram di Camila:

LE FOTO SU INSTAGRAM DI CAMILA GIORGI

Foto: LaPresse