Fiorentina-Inter oggi: orario, tv, programma, streaming, probabili formazioni Coppa Italia

Oggi, 13 gennaio, scenderanno in campo Fiorentina-Inter match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La squadra che vincerà questa sfida, in gara unica, ai quarti affronterà il Milan. I ragazzi di Antonio Conte sono reduci da un pareggio e una sconfitta nelle ultime due partite di campionato mentre i viola hanno ritrovato il successo proprio domenica scorsa contro il Cagliari.

Solito 3-5-2 per il tecnico nerazzurro con la coppia d’attacco composta da Lautaro Martinez e Sanchez. In mediana troveranno una maglia da titolare Sensi ed Eriksen. Turn over anche in difesa dove giocheranno Ranocchia, Kolarov e Skriniar. Riposo per Handanovic che sarà sostituito da Radu.

Modulo speculare per Prandelli che si affiderà a Eysseric e Kouame in attacco. Borja Valero in cabina di regia sarà affiancato da Amrabat e Castrovilli. La linea difensiva sarà composta da Milenkovic, Martinez Quarta e Caceres, tra i pali spazio a Terracciano.

Fiorentina-Inter si terra oggi, mercoledì 13 gennaio 2021, a partire dalle ore 15.00, presso lo Stadio Artemio Franchi, e sarà trasmessa in diretta tv esclusiva da Rai Uno e in streaming su Rai Play. OA Sport, inoltre, vi fornirà la Diretta LIVE Scritta dell’incontro, con aggiornamenti costanti sul match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2020/2021.

PROGRAMMA FIORENTINA-INTER COPPA ITALIA

Coppa Italia 2020-2021

Mercoledì 13 gennaio 2021

Ore 15.00 Fiorentina-Inter

Diretta tv: Rai Uno

Diretta streaming: Rai Play

Diretta LIVE Scritta: OA Sport

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-INTER

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Martinez Quarta, Caceres; Venuti, Amrabat, Borja Valero, Castrovilli, Barreca; Eysseric, Kouame.

INTER (3-5-2): Radu; Skriniar, Ranocchia, Kolarov; Young, Eriksen, Sensi, Gagliardini, Perisic; Sanchez, Lautaro.

Foto: Lapresse