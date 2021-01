L’inizio del Campionato del Mondo di F1 2021 è sempre più vicino, anche se qualcuno non ha dimenticato alcuni episodi del 2020 e non solo. E’ il caso di Lando Norris che dopo aver salutato il suo ex compagno di squadra alla McLaren Carlos Sainz, che si trasferirà alla Ferrari “lasciando spazio” a Daniel Ricciardo nella lineup della scuderia inglese, è tornato sul suo rapporto con il driver spagnolo.

“In molti hanno pensato – ammette Norris – che tra me e Carlos non ci fossero tensioni. In realtà non è assolutamente così. Diciamo che fra compagni di squadra c’è costantemente tensione anche se a volte la si nasconde”.

Poi prosegue: “Vi assicuro che anche tra di noi ci sono stati dei problemi. Certo, ovviamente non dico che non siamo andati d’accordo. Però è normale che in alcune situazioni ci sia più nervosismo e si creino degli screzi. Ci sono stati momenti in cui ci siamo odiati, perché dopotutto se il tuo compagno di squadra fa meglio non fai una bella figura”.

Ora che i due hanno cambiato scuderia e non vivranno le gare nello stesso box, come evolverà il loro rapporto? Il paddock attende di vivere un nuovo capitolo di questa strana rivalità.





Foto: Lapresse