F1, GP Australia 2021 a rischio cancellazione per il Covid? Il Mondiale potrebbe iniziare il 28 marzo

Il 2021 potrebbe iniziare sotto una cattiva stella in F1 e il motivo è sempre lo stesso: Covid-19. Come riferiscono alcune testate straniere, ovvero Auto, Motor und Sport e RaceFans.net, il GP d’Australia potrebbe essere cancellato a causa dell’emergenza sanitaria, replicando quanto era già accaduto l’anno passato. Le preoccupazioni in territorio oceanico sono sempre molte e si vuol cercare in ogni modo di minimizzare la presenza del famigerato virus.

Sulla carta, il weekend è previsto dal 19 al 21 marzo, ma il suo destino è legato all’evoluzione della pandemia. Da settembre 2020, il Governo australiano ha adottato misure di prevenzione estremamente severe e non è un caso che anche gli Australian Open di tennis siano stati posticipati e si disputeranno dall’8 al 21 febbraio. Nei fatti, i gestori hanno appena due settimane per decidere le sorti dell’evento. Per essere pronto come da programma, infatti, i lavori per la trasformazione del circuito semi-cittadino dell’Albert Park dovranno prendere il via dopo la fine del mese di gennaio.

Il tempo stringe e, un po’ come avviene altrove, vanno considerati anche i fattori economici. Ad oggi non è ancora possibile acquistare i biglietti per assistere al fine settimana di Melbourne. In questo senso, l’asset governativo australiano sta ancora valutando se vale la pena usare il denaro pubblico per un evento che difficilmente potrebbe generare numeri col “+”. In questa situazione, l’appuntamento iniziale dell’annata potrebbe essere in Bahrain (28 marzo). Da valutare poi il destino del fine settimana dell’Albert Park nel 2021.

