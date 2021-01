Darüssafaka-Brindisi oggi: orario, tv, programma, streaming Champions League basket 2021

Oggi, mercoledì 13 gennaio, andrà in scena il match tra ilDarüssafaka Tefken e l’Happy Casa Brindisi, valido per la quinta giornata della Champions League 2020-2021 di basket. Andiamo a scoprire orari e programma della sfida, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e in streaming.

Vincere per non correre rischi all’ultimo turno, vincere per staccare matematicamente il biglietto per la seconda fase della Champions League di basket e non dipendere anche dai risultati altrui. L’Happy Casa Brindisi scende in campo questo pomeriggio a Istanbul contro il Darüssafaka Tefken in un match che può valere la qualificazione, visto che i pugliesi sono attualmente primi, assieme al San Pablo Burgos, con due vittorie in più rispetto proprio ai turchi e al Filou Oostende.

La vittoria, come detto, qualificherebbe Brindisi, vista la vittoria del San Pablo Burgos ieri con l’Oostende, anche una sconfitta darebbe di fatto la qualificazione ai pugliesi. In questo caso, però, Brindisi dovrebbe limitare il ko a Istanbul a uno scarto di massimo 10 punti vista la vittoria per 92-81 all’andata, restando dunque in ogni caso davanti al Darüssafaka anche in caso di arrivo a pari punti in classifica.

Il match tra Darüssafaka Tefken e Happy Casa Brindisi inizierà alle ore 18.00. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Eurosport Player.. OA Sport, invece, vi offrirà la Diretta Live testuale dell’incontro garantendovi aggiornamenti puntuali minuto per minuto.

DARÜSSAFAKA-BRINDISI OGGI: ORARIO, TV E STREAMING

Mercoledì 13 gennaio

Ore 18.00: Darüssafaka Tefken – Happy Casa Brindisi

Diretta streaming – Eurosport Player

Diretta Live testuale – OA Sport

Credits: Ciamillo