Dakar 2021, oggi il giorno di riposo: si riparte domani. Tutte le classifiche

I protagonisti della 43^ edizione della Dakar si preparano per la seconda settimana dopo sei pesantissime prove nel deserto dell’Arabia Saudita. Auto, moto, camion e quad si trovano nella località di Ha Il, sede del primo ed unico giorno di inattività.

I piloti ed i meccanici si apprestano ad altri sei giorni di spettacolo con un itinerario che è ricco di soprese. Il cammino lungo il Mar Rosso vedrà infatti le due tappe ‘Marathon’, competizioni speciali in cui solamente i piloti potranno intervenire sui mezzi per riparare eventuali danni. Successivamente si procederà verso Jeddah, sede di partenza ed arrivo dell’edizione 2021 di questa leggendaria prova.

Tra le moto è impossibile completare un pronostico per le prossime tappe. Al momento al comando c’è l’australiano Toby Price (KTM) con 02′ 16” sull’argentino Kevin Benavides (Honda). Al terzo posto troviamo il cileno Jose Ignacio Cornejo Florimo (Honda), pienamente in lotta per il successo con 2 minuti e 57 dalla testa del gruppo.

Lotta ad armi pari tra il francese Stephane Peterhansel (X-Raid Mini JCW team) e l’arabo Nasser Al-Attiyah (Toyota). I due si contendono il titolo tra le auto e ci auguriamo che entrambi possano lottare alla pari fino all’ultima corsa. Il pluricampione transalpino vanta 05’53” di margine sul rivale dopo la Stage di ieri.

Lo spagnolo Carlos Sainz (X-Raid Mini JCW team) si prepara a rimontare i minuti persi nella prima metà di questa Dakar. Il campione 2020, primo ieri, ha perso più di 40 minuti in seguito ad alcuni errori di navigazione nel deserto che ha pagato a caro prezzo.

L’argentino Nicolás Cavigliasso (Drag’On Rally Team) è il padrone della graduatoria riservata ai quad. Dopo un difficoltoso avvio, il campione 2019 ha accumulato 33’18” di vantaggio sul connazionale Manuel Andújar (7240 Team), secondo al momento. Il transalpino Alexandre Giroud (Giroud Racing) insegue con 45 minuti di ritardo dalla testa della corsa davanti al cileno Giovanni Enrico (Enrico Racing), attualmente a + 50’19”.

Come da pronostico, la Russia sta dominando tra i camion. KAMAZ – MASTER controlla con i propri veicoli i primi tre posti della graduatoria overall. Dmitry Sotnikov #507, accompagnato da Ruslan Akhmadeev ed Ilgiz Akhmetzianov, ha accumulato un margine di 37’34” sul teammate Anton Shibalov #501. Terzo posto, con 01H 01′ 43”, per Airat Mardeev #509.

