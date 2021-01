Dakar 2021, Nasser Al-Attiyah vince ancora ed attacca Stéphane Peterhansel in classifica

La carovana della 43ma edizione della Dakar arriva a Riyad, località scelta per l’arrivo della la quarta tappa. Anche oggi lo spettacolo non è mancato nella classifica riservata alle auto. Nel deserto dell’Arabia Saudita, Toyota e Mini hanno battagliato fino all’ultimo metro. Il francese Stéphane Peterhansel, plurivincitore della Dakar e leader indiscusso della manifestazione dalla seconda stage, ha completato la tappa odierna ad 11″ da Nasser Al-Attiyah. L’arabo di casa Toyota ha conquistato la terza vittoria consecutiva completando i 337 chilometri cronometrati in 2:35’59”.

Il successo non è stato però scontato. Il nativo dello Stato del Qatar ha lottato per tutta la giornata con la già citata Mini di Peterhansel e con la Toyota gemella del sudafricano Henk Lategan, terzo all’arrivo di Riyad con 1’30”. Si conferma in crescita il transalpino Sebastian Loeb (Hunter – Prodrive). Il pluricampione del WRC conclude al quarto posto la stage odierna, davanti allo spagnolo Carlos Sainz.

Dopo aver perso 30 minuti in seguito ad un errore di navigazione nella giornata di ieri, il campione spagnolo di casa Mini limita i danni e conclude a 2’56” dalla Toyota di Al-Attiyah. Alla vigilia di una nuova sfida, prevista domani da Riyadh a Buraydah (419 chilometri cronometrati), Stéphane Peterhansel dovrà difendere 4’58” su Nasser Al-Attiyah e 36’19” su Carlos Sainz, terzo assoluto dopo le prime quattro frazioni.

Foto: LPS/DPPI/Eric Vargiolu