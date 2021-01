Calcio, Coppa Italia 2021: gli ottavi di finale, sei partite in tre giorni. Juventus e Napoli scaldano i motori in vista della Supercoppa

Sembra un paradosso, ma non è così: con il freddo del nuovo anno la Coppa Italia 2020-2021 entra nella sua fase più calda. Con gli ottavi di finale entrano in gioco le prime otto dello scorso campionato, rimaste fino ad ora a guardare in attesa di conoscere le proprie avversarie. Inizia dunque adesso la corsa vera e propria per eleggere il successore del Napoli nell’albo d’oro della competizione, giunta quest’anno alla settantaquattresima edizione. Da domani a giovedì saranno tre giorni zeppi di calcio, con ben sei delle otto partite degli ottavi.

Si comincia domani sera con Milan-Torino, replica della sfida di campionato dello scorso sabato che ha visto i rossoneri trionfare per 2-0. La squadra di Pioli potrebbe approfittare dell’impegno per far mettere minuti nelle gambe di Zlatan Ibrahimovic, che potrebbe entrare nel secondo tempo in luogo di Leao, squalificato per la partita di domenica.

Mercoledì sarà il turno di Napoli e Juventus, che si sfideranno per la Supercoppa Italiana la prossima settimana. Impegno sulla carta agevole per gli azzurri, che hanno pescato l’Empoli primo in classifica in Serie B nella sfida delle 17.45, mentre la sera sarà il turno dei bianconeri che accoglieranno un Genoa in salute (7 punti nelle ultime 4 partite). Ma la giornata si aprirà con l’Inter, che vedrà spalancarsi le porte dell’Artemio Franchi per sfidare la Fiorentina.

La settimana di Coppa Italia si chiuderà giovedì, con il Sassuolo che affronterà la Spal, quinta in Serie B, mentre l’ultima portata è quella che vedrà protagoniste l’Atalanta, sempre più vicina a quella degli ultimi anni, ed il Cagliari, che non vince da due mesi. Le ultime due partite degli ottavi, Roma-Spezia e Lazio-Parma, si disputeranno il 19 ed il 21 gennaio.

COPPA ITALIA 2021, GLI OTTAVI DI FINALE DAL 12 AL 14 GENNAIO

12 GENNAIO

Ore 20.45: Milan-Torino

13 GENNAIO

Ore 15: Fiorentina-Inter

Ore 17.45: Napoli-Empoli

Ore 20.45: Juventus-Genoa

14 GENNAIO

Ore 17.30: Sassuolo-Spal

Ore 21.15: Atalanta-Cagliari

Foto: Lapresse