Alessandro Pittin vola e “vede” il podio nel segmento di salto della Gundersen in programma in Val di Fiemme valida per la Coppa del Mondo di combinata nordica 2021. L’azzurro indovina il salto giusto, atterra a 100.5 metri (solo due riusciranno ad arrivare più lontano di lui) e con 128 punti riesce a strappare un grande settimo posto che lo farà partire nel gruppo di testa, a soli 14 secondi dal leader della prima frazione di gara, il giapponese Yamamoto, arrivato a quota 103.5.

Un risultato insperato e straordinario per l’azzurro che sembra aver ritrovato proprio sul trampolino di casa a Predazzo il giusto feeling con il salto, con cui aveva litigato più di una volta nelle ultime stagioni, compromettendo tante gare. Per l’Italia buona prova anche di Samuel Costa che partirà 23° grazie ad un salto da 95 metri a un minuto esatto dal giapponese ma con diversi trenini da sfruttare per cercare di recuperare qualche preziosa posizione.

Per l’Italia prova discreta anche di Raffaele Buzzi che ha chiuso in 31ma posizione arrivando anche lui a 95 metri e partirà a 1’10” dal battistrada. Meno bene gli altri due italiani in gara, rispettivamente penultimo Giulio Bezzi che partirà a 2’26” e ultimo Aaron Kostner che partirà a 2’50”.

Alle spalle di Yamamoto si sono piazzati il francese Muhlethaler che ha guidato per gran parte la gara con un salto da 100.5 metri, aiutato da compensazione e valutazione dei giudici (131.1 punti). Alle sue spalle il leader di Coppa, il norvegese Riiber che partirà a 3 secondi da Yamamoto, poi la coppia dei fratelli Watabe, Akito a 5″ e Yoshito a 11″ dal compagno di squadra, e davanti a Pittin il norvegese Bjoernstad, sesto a 12″ dal battistrada. A completare la top ten il tedesco Geiger, ottavo, l’austriaco Lamperter, nono e il tedesco Weber, tutti molto vicini a Pittin, che dovrà scatenare tutti i suoi cavalli per puntare ad un posto sul podio nella prova di fondo in programma alle 13.15.

