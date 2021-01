Combinata nordica e salto con gli sci femminile, si recupera il 12-14 febbraio la tappa di Coppa del Mondo di Lillehammer

Buone notizie per quanto concerne lo sci nordico che, fondo a parte, trova le date per recuperare la tappa di Coppa del Mondo di Lillehammer, in Norvegia, rinviata ad inizio dicembre. Si terranno così a metà febbraio le gare previste per combinata nordica e salto con gli sci femminile.

Non sono ancora stati resi noti i programmi dettagliati delle competizioni, ma le gare in questione si disputeranno nel fine settimana del 12-14 febbraio. Maggiori nubi si addensano all’orizzonte per quanto concerne il recupero delle gare dello sci di fondo.

Una possibile soluzione, in tal senso, potrebbe essere quella di recuperare la tappa al posto delle Finali, previste a Pechino dal 19 al 21 marzo e poi cancellate. La scelta potrebbe rivelarsi azzeccata in quanto a pochi giorni dalla tappa di Oslo, sempre in Norvegia, si minimizzerebbero anche gli spostamenti in epoca di emergenza sanitaria.

Foto: LaPresse