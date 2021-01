Classifica Tour de Ski 2021: Alexander Bolshunov allunga ancora, Federico Pellegrino in decima posizione

Alexander Bolshunov aumenta ancora il suo vantaggio su tutti gli inseguitori nel Tour de Ski. Il russo è l’attore principale di un dominio che coinvolge tutti i suoi connazionali di spicco, dal momento che ce ne sono quattro nei primi cinque e il solo a inserirsi è il francese Maurice Manificat, quarto a 1’30” dal leader.

Per l’Italia, resiste al decimo posto Federico Pellegrino, mentre è 17° Francesco De Fabiani. Entra nei 30 anche Giandomenico Salvadori. Domani sarà di scena la seconda delle due gare di Dobbiaco, l’inseguimento, per poi trasferirsi in Val di Fiemme per l’avvicinamento a quel Cermis che, per molti, sarà la terra promessa, ma che solo per uno significherà vittoria finale. A proposito di domani, le partenze saranno basate non sulla classifica del Tour de Ski, ma sull’ordine d’arrivo odierno.

CLASSIFICA GENERALE TOUR DE SKI MASCHILE 2021

1 BOLSHUNOV Alexander RUS 1:41:19

2 MALTSEV Artem RUS +1:15

3 SPITSOV Denis RUS +1:18

4 MANIFICAT Maurice FRA +1:30

5 YAKIMUSHKIN Ivan RUS +1:34

6 COLOGNA Dario SUI +2:44

7 LAPALUS Hugo FRA +2:45

8 BELOV Evgeniy RUS +2:48

8 PARISSE Clement FRA +2:48

10 PELLEGRINO Federico ITA +3:30

11 GAILLARD Jean Marc FRA +3:37

12 BACKSCHEIDER Adrien FRA +3:43

13 BOEGL Lucas GER +3:44

14 MELNICHENKO Andrey RUS +3:55

15 MUSGRAVE Andrew GBR +4:02

16 HALFVARSSON Calle SWE +4:05

17 DE FABIANI Francesco ITA +4:10

18 ESTEVE ALTIMIRAS Ireneu AND +4:11

19 LAPIERRE Jules FRA +4:19

20 TERENTEV Alexander RUS +4:33

21 SVENSSON Oskar SWE +4:38

22 NOTZ Florian GER +4:42

23 SEMIKOV Ilia RUS +4:52

24 DOBLER Jonas GER +4:52

25 SCHUMACHER Gus USA +4:55

26 POROMAA William SWE +4:59

27 VUORELA Markus FIN +5:17

28 SALVADORI Giandomenico ITA +5:21

29 NOVAK Michal CZE +5:29

30 BAUMANN Jonas SUI +5:36

31 KLEE Beda SUI +5:38

32 CHERVOTKIN Alexey RUS +5:45

33 PRALONG Candide SUI +5:46

34 VENTURA Paolo ITA +5:46

35 ROJO Imanol ESP +5:49

36 BING Thomas GER +6:03

37 PATTERSON Scott USA +6:08

38 BRUGGER Janosch GER +6:15

39 VERMEULEN Mika AUT +6:41

40 SANDSTROEM Bjoern SWE +6:58

41 BERTOLINA Mirco ITA +7:00

42 JOUVE Richard FRA +7:04

43 RETIVYKH Gleb RUS +7:13

44 FURGER Roman SUI +7:17

45 BURY Dominik POL +7:38

46 MIKKONEN Juho FIN +7:39

47 RUEESCH Jason SUI +7:40

48 GRAZ Davide ITA +7:42

49 CHAUVIN Valentin FRA +7:57

50 EINARSSON Snorri Eythor ISL +8:01

51 BOLGER Kevin USA +8:23

52 MALONEY WESTGAARD Thomas IRL +8:50

53 FELLNER Adam CZE +8:53

54 KATZ Andreas GER +9:03

55 RUUS Marcus SWE +9:29

56 KNOP Petr CZE +9:30

57 LEPISTO Lauri FIN +11:04

58 HAEGGSTROEM Johan SWE +11:11

59 BURY Kamil POL +12:39

60 SUHONEN Verneri FIN +12:58

61 HARATYK Mateusz POL +14:21

62 ANTOLEC Kacper POL +17:03

Foto: LaPresse