Wout Van Aert si è dovuto arrendere all’eterno rivale Mathieu van der Poel nella prima gara di ciclocross del 2021, vale a dire il GP Sven Nys di Baal. Il belga non è riuscito a rispondere alla violenta accelerazione portata dal neerlandese nel corso della quinta e terzultima tornata della manifestazione dedica a De Kannibaal van Baal. Negli ultimi due giri, in seguito, Van Aert è stato in grado di riavvicinarsi sensibilmente al campione del Mondo, senza però mai realmente minacciare la leadership di quest’ultimo.



A fine gara Wout Van Aert ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato della sua prestazione. Queste le sue parole riportate dal sito dello X2O Badkamers Trofee: “Ho avuto sensazioni altalenanti. Negli ultimi due giri mi sentivo bene, ma ormai van der Poel era andato. Ad ogni modo, non mi sono preparato appositamente per questa corsa, mi allenando soprattutto per i campionati nazionali e per i Mondiali. Ho comunque provato a vincere. D’altronde se non ci provi non saprai mai quanto vai forte”

Foto: Lapresse