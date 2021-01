Ciclocross, Mondiali Ostenda 2021: il Belgio annuncia i convocati. Wout Van Aert leader, tra gli U23 escluso Thibau Nys

La nazionale belga ha annunciato oggi i convocati per i campionati del Mondo di ciclocross 2021 che si terranno proprio in casa loro a Ostenda. Nessuna sorpresa per quanto riguarda le formazioni che prenderanno parte alle gare Elite, con Wout Van Aert che sarà il leader nella prova riservata agli uomini, coi vari Iserbyt, Aerts, Vanthourenhout e Sweeck come luogotenenti, e Sanne Cant che avrà il compito di capitanare la selezione femminile.

Sorprende, invece, l’assenza di Thibau Nys, figlio della leggenda Sven Nys e iridato in carica tra gli juniores, dalla selezione degli uomini U23. Nys, dopo la bella prestazione di sabato scorso al Zilvermeercross di Mol, su un tracciato molto simile a quello di Ostenda, pareva avere la convocazione in tasca. Invece, il giovane fiammingo dovrà accontentarsi del ruolo di riserva. Di seguito la lista completa dei convocati del Belgio per la rassegna iridata 2021.

Donne U23:

Julie BROUWERS – Kiona CRABBÉ – Julie DE WILDE – Jinse PEETERS – Marthe TRUYEN – Tessa ZWAENEPOEL

Uomini U23:

Anton FERDINANDE – Timo KIELICH – Toon VANDEBOSCH – Niels VANDEPUTTE – Emiel VERSTRYNGE – Joran WYSEURE

Riserve: Yentl BEKAERT – Jelle CAMPS – Thibau NYS

Donne Elite:

Sanne CANT – Alicia FRANCK – Loes SELS – Ellen VAN LOY – Laura VERDONSCHOT – Karen VERHESTRAETEN – Suzanne VERHOEVEN

Riserve: Joyce VANDERBEKEN

Uomini Elite:

Toon AERTS – Quinten HERMANS – Eli ISERBYT – Daan SOETE – Laurens SWEECK – Wout VAN AERT – Michael VANTHOURENHOUT – Gianni VERMEERSCH – Tim MERLIER (quest’ultimo sarà titolare solo se Wout Van Aert vincerà la Coppa del Mondo permettendo al Belgio di avere uno slot extra)

Riserve: Jens ADAMS – Tom MEEUSEN – Diether SWEECK

Foto: Lapresse