Ciclocross, Eli Iserbyt riceve il via libera dai medici per correre dopo la caduta di Hulst

La fortuna, nelle ultime due settimane, non è certamente stata al fianco del campione d’Europa di ciclocross Eli Iserbyt. Il giovane fiammingo è stato vittima di una bruttissima caduta durante il GP Eric De Vlaeminck di Heusden-Zolder, il 26 di dicembre, a causa della quale si è procurato un profondo taglio al braccio. Fortunatamente, Iserbyt non si è fratturato nulla ed è tornato a gareggiare, ma due giorni fa, a Hulst, in Coppa del Mondo, è scivolato nuovamente sul braccio dolorante. Stante quanto riportato dalla sua squadra, la Pauwels Sauzen-Bingoal, su Twitter, anche stavolta, fortunatamente, non ci sono state gravi conseguenze per Iserbyt.

Il campione continentale, infatti, nella giornata di ieri, si è sottoposto ad una serie di test e ha ricevuto il via libera dei medici per tornare in gara appena possibile. Iserbyt, dunque, sarà al via del campionato nazionale belga che si svolgerà domenica 10 gennaio. Una buona notizia per tutti gli appassionati dato che vi era il rischio di non vedere al via della manifestazione che assegna il Driekleur, la più prestigiosa tra le maglie di campione nazionale, né Iserbyt né Van Aert, il quale è ancora in dubbio poiché, proprio oggi, è nato il suo primogenito.

Foto: LPS