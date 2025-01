Wout van Aert firma la prima vittoria nel ciclocross: stoccata a Gullegem, Iserbyt ko

Wout van Aert ha conquistato la sua prima vittoria stagionale nel ciclocross, imponendosi nella tappa del Superprestige andata in scena tra il fango e la sabbia di Gullegem. Il fuoriclasse belga si è imposto in casa dopo la quarta piazza ottenuta lo scorso 27 dicembre all’Azencross di Loenhout, quando cadde durante l’ultimo giro mentre era in lotta per la piazza d’onore alle spalle dell’olandese Mathieu van der Poel.

L’alfiere della Visma | Liese a Bike si è imposto al termine di un serratissimo duello con il suo connazionale Eli Iserbyt, risolto soltanto nel corso della tornata conclusiva: il 30enne, tre volte Campione del Mondo della specialità (2016, 2017, 2018), ha piazzato una rasoiata micidiale in un tratto impegnativo e ha dato sfogo a tutta la sua potenza, costringendo così il rivale a un errore (non ha agganciato il piede al pedale in maniera rapida nel tratto in fango dopo la sabbia).

Il portacolori della Pauwels Sauzen-Cibel Clementines si è così dovuto inchinare e si è accontentato della seconda piazza con un ritardo di dieci secondi. L’altro belga Michael Vanthourenhout ha completato il podio con un distacco di 31 secondi. Wout van Aert andrà a caccia del bis nella giornata di domani, quando a Dendermonde si disputerà una tappa della Coppa del Mondo: il belga sarà il favorito vista l’assenza di van der Poel, ancora alle prese con i dolori alle costole.