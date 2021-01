Ciclocross, Campionato Italiano juniores 2021: Bryan Olivo conquista il tricolore davanti a Paletti e Fede

Bryan Olivo è il nuovo campione d’Italia di ciclocross categoria juniores. L’allievo di Daniele Pontoni si è imposto, al termine di una gara entusiasmante, sul tracciato di Lecce davanti al primo anno Luca Paletti e a un Gabriel Fede autore di una notevole prestazione in rimonta. L’abruzzese figlio e nipote d’arte Lorenzo Masciarelli, che milita nel vivaio della Pauwels Sauzen-Bingoal, è giunto quarto mentre chiude la top-5 Filippo Agostinacchio.

La gara ha visto inizialmente portarsi in testa un terzetto composto da Masciarelli, Paletti e dal padrone di casa Ettore Loconsolo. In un secondo momento è rientrato Bryan Olivo, mentre Agostinacchio ha ripreso i primi solo durante il penultimo giro. Sul finire di questa tornata, inoltre, Ettore Loconsolo si è staccato di netto dalla testa della gara, probabilmente vittima di un problema meccanico.

La manifestazione si è decisa ad inizio ultimo giro. Mentre gli atleti facevano a sportellate per le prime posizioni, Agostinacchio è caduto, trascinando con sé Masciarelli e rallentando Paletti, il quale è comunque rimasto in piedi. Olivo, che si trovava in testa, invece, non è stato coinvolto ed è stato in grado di prendere il largo. Fede, che già si era molto avvicinato ai primi, è riuscito a superare Masciarelli e Agostinacchio e a riprendere Paletti, il quale, però, lo ha battuto nella lotta per la seconda piazza.