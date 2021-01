Dopo il quarto posto conquistato nel 2017 e il ritiro avvenuto nella penultima tappa, quando stava lottando per il podio, nel 2018, Thibaut Pinot tornerà al Giro d’Italia nel 2021. Come dichiarato dalla sua stessa squadra, la Groupama-FDJ, su Twitter, il trentenne transalpino sarà il leader del team nella Corsa Rosa. Reduce da un 2020 sfortunato e deludente, Pinot proverà a rifarsi sulle strade di quella nazione, il Bel Paese, che non ha mai fatto mistero di amare.

Niente Giro d’Italia nel 2021, invece, per Arnaud Demare. Il transalpino, nella stagione che sta per cominciare, non difenderà la sua maglia ciclamino, ma punterà tutte le sue fiches sul Tour de France. Il suo team manager Marc Madiot crede che possa ripetere quanto fatto sulle strade nostrane anche alla Grande Boucle. La maglia verde, dunque, sarà il prossimo grande obiettivo del vincitore della Milano-Sanremo 2016.

Con Demare al Tour de France, inoltre, ci saranno anche i giovani più promettenti della Groupama-FDJ, vale a dire Valentin Madouas e David Gaudu. Quest’ultimo, nel 2020, ha preso parte alla Vuelta vincendo due tappe e piazzandosi tra i primi dieci della graduatoria generale. Già vincitore del Tour de l’Avenir nel 2016, Gaudu, ora, proverà finalmente a fare classifica anche alla Grande Boucle.

Foto: Lapresse