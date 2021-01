Julian Alaphilippe potrebbe essere uno dei pezzi pregiati del ciclomercato del 2021, ma tutto dipenderà dalla Deceuninck Quick-Step. Il team manager del sodalizio belga, Patrick Lefevere, ha infatti dichiarato in un’intervista a Radio 1, riportata poi da Cyclism’Actu, che il francese ha nel contratto un’opzione che permette alla sua squadra di pareggiare eventuali offerte e di allungare, dunque, l’accordo fino al 2024.

Stante quanto spiegato da Lefevere, dunque, ci vorrà un’offerta veramente sostanziosa per portare via il transalpino alla Deceuninck Quick-Step. Il team manager belga ha dichiarato che solo in caso di offerta fuori scala per il budget a loro disposizione, non si muoveranno per trattenere Alaphilippe. Un’opzione simile a quella presente nel contratto di Alaphilippe, inoltre, vi è anche in quelli di Remco Evenepoel, Mauri Vansevenant e Yves Lampaert.

Questa tipologia di accordo ideata da Lefevere prende chiaramente ispirazione dai contratti NBA che vengono dati ai rookie, i quali prevedono che questi, alla scadenza, diventino restricted free agent permettendo alla loro franchigia di appartenenza di pareggiare qualsiasi offerta. A breve, per tutelarsi dalle sempre più aggressive strategie di alcuni team sul mercato e dallo strapotere di procuratori e corridori, potremmo vedere diversi altri team seguire la strada tracciata dalla Deceuninck-Quick Step.

Foto: Lapresse