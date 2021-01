Ciclismo, la Classica Comunitat Valenciana torna dopo 16 anni e apre le danze della stagione europea 2021

Domenica 24 gennaio la Clàssica Comunitat Valenciana 1969 – Gran Premi València, tornata in calendario dopo ben sedici anni di stop, aprirà ufficialmente la stagione ciclistica europea 2021. Saranno 150 i chilometri da affrontare tra La Nucia e València, per una prima parte di gara impegnativa caratterizzata dal GPM di seconda categoria del Coll de Rates, e una seconda totalmente pianeggiante per un più che probabile finale in volata.

Nel suo mezzo secolo di vita, questa corsa ha avuto grandi vincitori come Domingo Perurena, Noël Dejonckheere, Mathieu Hermans, Sean Kelly, Laurent Jalabert, Mario Cipollini, Erik Zabel, Alessandro Petacchi e Óscar Freire. Dietro all’organizzazione della Clàssica Comunitat Valenciana c’è il Club Ciclista La Marina e SLT Sport che tra l’altro, nel 2017, hanno lanciato la Settimana Ciclistica Valenciana, con la Volta a la Comunitat Valenciana sia maschile che femminile.

Parlando del percorso, il Coll de Rates, una delle ascese più emblematiche della provincia di Alicante e della Costa Blanca, sarà la principale asperità che i corridori dovranno affrontare nella Classica Comunitat Valenciana 2021. La corsa presenta una prima parte impegnativa e una seconda completamente pianeggiante. Il gruppo partirà da La Nucia in direzione di Callosa d’En Sarrià e Bolulla, da dove i corridori affronteranno proprio il Coll de Rates lungo i suoi 14,2 km di salita.

Dalla vetta si scenderà verso Parcent, Alcalalí, Llosa de Camacho, Pedreguer, Beniarbeig, Ràfol d’Almunia e Pego. Da questo momento la gara lascerà la provincia di Alicante ed entrerà in quella Valenciana attraverso Oliva. I corridori avranno davanti a loro 80 km completamente pianeggianti in cui le squadre dei velocisti tenteranno la qualunque per proteggere il più possibile gli uomini di punta pensando ad un’ipotetica volata finale.

La Clàssica Comunitat Valenciana partirà alle ore 12.30. OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale della corsa dalle ore 13.00.

Foto: Lapresse