Ciclismo, Joao Almeida mette nel mirino la Vuelta a España 2021

Il portoghese Joao Almeida è stato una delle grandi sorprese dell’ultimo Giro d’Italia. Il corridore della Deceuninck-Quick Step, il quale nel 2018 era giunto secondo alla Corsa Rosa U23, ha vestito la maglia rosa per quindici giorni e ha concluso il grande giro nostrano al quarto posto, davanti a nomi ben più quotati rispetto a lui come Vincenzo Nibali e Jakob Fuglsang.

Stante quanto dichiarato dallo stesso Almeida a Record, però, il suo focus, nel 2021, si sposterà sulla Vuelta a España. D’altronde al Tour de France, al momento, per lui lo spazio sarebbe poco, dato che la Deceuninck darà le chiavi della squadra a Julian Alaphilippe e Sam Bennett, mentre al Giro d’Italia è in programma l’esordio in un Grand Tour dell’enfant prodige Remco Evenepoel, il quale, nonostante la giovanissima età, ha chiaramente le credenziali per puntare già alla maglia rosa finale.

Il successo finale del grande giro spagnolo, peraltro, può essere un obiettivo concreto per Almeida. La Vuelta, infatti, per via della conformazione del territorio della penisola iberica, non può proporre frazioni come la Pinzolo-Laghi di Cancano che è costata il Giro al lusitano. Anzi, le frazioni di montagna, solitamente, presentano arrivi su salite non particolarmente lunghe, ma dalle pendenze estreme. Un terreno ove un atleta esplosivo come Almeida potrebbe trovarsi particolarmente a suo agio.

Foto: Lapresse