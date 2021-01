Ciclismo, incidente domestico Rigoberto Uran che si procura una frattura al mignolo del piede

Inizia decisamente male il 2021 di Rigoberto Uran. Il ciclista colombiano si è procurato una frattura al mignolo del piede sinistro andando a sbattere contro il letto. Un incidente molto comune ma che è costato caro al leader dell’EF Education-Nippo.

A rendere nota la notizia è stato lo stesso Uran con un post pubblicato sui suoi canali social: “Mi sono rotto il mignolo, sbattendo contro lo spigolo del letto. Un’altra frattura si aggiunge al mio palmares, ma nulla mi frena“.

Di certo non il momento migliore per infortunarsi, anche se l’inizio della stagione è ancora lontano, questo periodo è molto importante per la preparazione fisica. Uran, come dimostra il video pubblicato su Instragram, non sembra essere turbato da questo piccolo incidente.

Il 2021 sarà un anno importante per il corridore colombiano che nell’ultima edizione del Tour de France si è piazzato 8°. Nella sua carriera è salito per tre volte sul podio di un grande giro, due volte secondo al Giro d’Italia (2013 e 2014) e un volta sempre in seconda piazza alla Grande Boucle (2017).

Foto: Lapresse