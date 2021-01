Giornata di programmazione per la Jumbo-Visma, è arrivato il momento di scegliere quando tornare in gara anche per Dylan Groenewegen. Il suo 2020 purtroppo è stato da dimenticare: l’olandese è stato protagonista in negativo della caduta del suo connazionale Fabio Jakobsen al Giro di Polonia, con il corridore della Deceuninck Quick-Step infortunato gravemente, e la squalifica arrivata dall’UCI fino al prossimo 7 maggio.

Groenewegen si presenterà al via del prossimo Giro d’Ungheria: appuntamento in terra magiara dal 12 al 16 maggio. Poi per lui Giro di Norvegia (19-24 maggio), alla Rund um Köln (6 giugno) e al ZLM Tour (9-13 giugno) in preparazione dei Campionati Nazionali. Nella seconda parte di stagione Giro di Vallonia (20-24 luglio) e Giro di Danimarca (10-14 agosto) a far da preludio alla Classica di Amburgo. Non ci saranno grandi giri, ma i giorni di gara saranno tanti: proseguirà infatti con BinckBank Tour (30 agosto-5 settembre), Campionato delle Fiandre, Gooikse Pijl e Münsterland Giro, per concludere con il Tour of Guangxi.

Le sue parole, che non nascondono un velo di tristezza: “Spero di poter ritrovare il mio posto nel gruppo e di potermi divertire di nuovo a correre. Ne abbiamo parlato molto. Sono successe molte cose e ne terremo conto quando tornerò. Ovviamente spero di correre ancora per la vittoria, ma prima la cosa più importante è ritrovare il mio posto nel gruppo”.

Foto: Valerio Origo