La Formula Uno è andata in letargo ormai da tre settimane ed i piloti del circus si stanno godendo in questo periodo il meritato riposo dopo una stagione estremamente concentrata ed intensa in cui hanno dovuto affrontare la bellezza di 17 Gran Premi in poco più di 5 mesi, per le conseguenze legate alla pandemia globale di Covid-19. Diversi protagonisti della griglia 2021 sfruttano queste settimane di pausa per trascorrere finalmente del tempo con le rispettive mogli e fidanzate, dopo aver effettuato un lungo tour de force in pista da luglio ad inizio dicembre in giro per l’Europa e per il Mondo. Andiamo a scoprire nel dettaglio chi sono le attuali wags della Formula 1.

Vice-campione iridato per il secondo anno consecutivo, Valtteri Bottas non è reduce da una stagione molto brillante dal punto di vista agonistico alla guida della Mercedes nel confronto diretto con il compagno di squadra Lewis Hamilton. Il 31enne finlandese, dopo aver annunciato il divorzio a fine 2019 con la connazionale Emilia Pikkarainen (nuotatrice qualificatasi per le Olimpiadi nel 2012 e 2016), è adesso fidanzato con la 32enne ciclista australiana Tiffany Cromwell.

Nuova relazione ufficializzata un paio di giorni fa (tramite Instagram) da parte di Max Verstappen, uomo di punta della Red Bull che si appresta ad affrontare nel 2021 la sua settima annata a tempo pieno in Formula 1. Il 23enne olandese è fidanzato con Kelly Piquet, figlia del tre volte campione iridato Nelson ma soprattutto ex compagna del pilota russo Daniil Kvyat (legame interrotto lo scorso marzo, otto mesi dopo la nascita della loro figlia Penelope). Kelly è una modella e fa parte del team social media della Formula E.

Charles Leclerc, punto di riferimento del progetto Ferrari e reduce dalla seconda stagione alla guida della Rossa, fa coppia fissa da quasi un anno e mezzo con la connazionale monegasca Charlotte Sinè. Lei, classe 1999, è figlia del direttore generale del Société des Bains de Mer (la più antica società del Principato che si occupa di intrattenimento).

Carlos Sainz, dopo due ottime annate concluse al sesto posto nel Mondiale piloti con la McLaren, si appresta ad affrontare nel 2021 la sua prima stagione da ferrarista al fianco del nuovo compagno di squadra Leclerc. Lo spagnolo è fidanzato con la connazionale Isabel Hernaez Fuster, addetta stampa nel mondo della moda dopo aver studiato giornalismo.

La stagione 2020 non è stata di certo indimenticabile per Kimi Raikkonen, relegato al 16° posto del campionato a causa della scarsa competitività messa in evidenza dall’Alfa Romeo, ma il 41enne finlandese può godersi adesso un periodo di riposo da trascorrere con la bellissima moglie Vinttu e con i due figli Robin e Rianna.

Sergio Perez è stato indubbiamente uno dei migliori piloti della griglia nel 2020, con una vittoria di GP ed il 4° posto conclusivo in campionato alla guida della Racing Point. Il messicano è così riuscito a guadagnarsi un posto in Red Bull per il 2021 come compagno di squadra di Max Verstappen, ma in queste settimane può trascorrere del tempo prezioso con la moglie Carola Martinez e con i due figli Sergio Jr. e Carlotta.

Per quanto riguarda il quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel, pronto a cominciare un nuovo percorso in Aston Martin dopo 6 anni trascorsi a Maranello con la Ferrari, non è semplice reperire informazioni sulla sua vita privata. Il tedesco è comunque fidanzato sin dai tempi del liceo con Hanna Prater, una ragazza conosciuta in tenera età proprio a Heppenheim, città natale del 33enne.

Rispetto a 12 mesi fa, la Formula 1 ha perso qualche wags (per via di legami sentimentali interrotti o per l’allontanamento dal circus di alcuni piloti) ma può contare anche su una new-entry d’eccezione come Fernando Alonso e la sua fidanzata italiana Linda Morselli. Lo spagnolo della Alpine è legato ormai da quattro anni a questa parte con l’ex compagna di Valentino Rossi, attualmente modella ed influencer.

Foto: Lapresse