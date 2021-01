Charles Leclerc e Carlos Sainz formeranno la nuova coppia della Ferrari. Il Mondiale F1 2021 si aprirà con un nuovo tandem per la Scuderia di Maranello, che saluta Sebastian Vettel e accoglie lo spagnolo, già visto performante al volante della McLaren. Sulla carta l’iberico dovrebbe essere la seconda guida, mentre il monegasco dovrebbe essere il leader del Cavallino Rampante in questo momento di grandissima difficoltà. Il 2020 è stato avaro di risultati di rilievo, come testimonia il sesto posto nella classifica costruttori, e anche la stagione che incomincerà a marzo non sarà semplice: l’obiettivo sarà quello di provare a lottare per salire sul podio in ogni gara, anche se Mercedes e Red Bull appaiono ancora decisamente lontane.

Sulla carta dovrebbe essere così, ma non ufficialmente. Il team principal Mattia Binotto aveva parlato dei due piloti durante la cena pre-natalizia a cui sono intervenuti i media: “Non c’è niente nel contratto di Leclerc che dice che è il leader. Penso che i due ragazzi saranno liberi di lottare in pista, ovviamente è importante che non si danneggino trra loro. Penso comunque che avranno le stesse opportunità, sicuaramente all’inizio della stagione. La priorità è quella di portare il maggior numeo di punti alla scuderia e ottimizzare le prestazioni“. Charles Leclerc resta il pilota più accreditato e dovrà puntare in alto, ma Carlos Sainz potrà sicuramente dire la sua e si aspettano dei risultati importanti dal figlio d’arte.

Al momento sembra però che non ci saranno ordini di scuderia e dunque il monegasco dovrà comunque temere il suo compagno di box. Attenzione però a evitare un nuovo duello interno condito da incidenti e litigi come era successo tra Leclec e Vettel.

