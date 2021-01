Calendario Serie A calcio oggi: partite 17 gennaio, tv, streaming, programma SKY e DAZN

Dopo gli anticipi di venerdì e sabato, la Serie A di calcio è pronta a tornare oggi – domenica 17 gennaio – con la terza delle quattro parti su cui è spalmato il diciottesimo turno del girone d’andata.

Il menù odierno sarà così strutturato: alle 12.30 vi sarà Napoli-Fiorentina (DAZN), alle 15 – in contemporanea – vi saranno Sassuolo-Parma (DAZN) e Crotone-Benevento (Sky Sport), mentre alle 18 sarà la volta di Atalanta-Genoa (Sky Sport), per poi finire alle 20.45 con il big match Inter-Juventus (Sky Sport).

Domenica 17 gennaio 2021



Ore 12.30 Napoli-Fiorentina: DAZN1 (209) e in streaming su DAZN

Ore 15 Sassuolo-Parma: DAZN1 (209) e in streaming su DAZN

Ore 15 Crotone-Benevento: Sky Sport Serie A (202) e in streaming su Sky Go, Now Tv

Ore 18 Atalanta-Genoa: Sky Sport Serie A (202) e in streaming su Sky Go, Now Tv

Ore 20.45 Inter-Juventus: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Serie A (202) e in streaming su Sky Go, Now Tv

Foto: LaPresse