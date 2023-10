Serie A torna gratis e in chiaro per 5 partite! Cosa può fare vedere DAZN, dove e da quando

Dopo tante discussioni, i diritti televisivi della Serie A sono stati assegnati negli scorsi giorni. Sarà ancora l’accoppiata DAZN-Sky a trasmettere le partite del campionato italiano per i prossimi cinque anni, con un’offerta di 900 milioni di euro a stagione. Ma con una novità assai interessante per tutti gli appassionati.

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, la piattaforma streaming ha attivato anche il pacchetto Try and Buy per il proprio pubblico. In sostanza, coloro che non sono abbonati avranno, dal prossimo anno, la possibilità di poter assistere gratuitamente ad un massimo di cinque partite per poi decidere se sottoscrivere o meno l’abbonamento con DAZN.

Le partite saranno scelte dalla piattaforma settimana dopo settimana, permettendo così al pubblico di poter avere a disposizione un po’ di calcio italiano senza dover sborsare un centesimo. Un modo per poter pubblicizzare il prodotto e anche per venire incontro alle esigenze degli spettatori. Che DAZN aveva già sperimentato lo scorso febbraio, mandando in onda su TikTok il Clasico tra Real Madrid e Barcellona.

“Per la prima volta nella storia della Serie A, per promuovere l’inizio della stagione e incentivare i nuovi abbonati, Dazn avrà la possibilità di trasmettere “free-to-air” e sempre sul proprio sito o app un massimo di cinque gare a stagione” afferma l’AD della Serie A Luigi De Siervo.

Foto: LaPresse