Calendario prossima giornata Serie A: orari partite, chi gioca, tv, programma SKY e DAZN 29-31 gennaio

Nel weekend del 29-31 gennaio andrà in scena la 20ma giornata della Serie A 2021 di calcio, incomincia il girone di ritorno per il massimo campionato italiano. Sfida a distanza tra le pretendenti allo scudetto, soprattutto in un rovente sabato 30 gennaio: il Milan farà visita al Bologna, la Juventus sarà impegnata sul campo della Sampdoria, l’Inter ospiterà il Benevento.

Domenica 31 gennaio ci sarà spazio per il big match tra Atalanta e Lazio, mentre il Napoli incrocerà il Parma tra le mura amiche e la Roma sfiderà il Verona all’Olimpico. Ad aprire le danze sarà Torino-Fiorentina venerdì sera, il lunch match sarà tra Spezia e Udinese.

Abbonati ora a DAZN e guarda 3 partite di Serie A TIM a giornata in esclusiva. 9.99€/mese

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari delle partite della prossima giornata della Serie A in programma nel weekend del 29-31 gennaio. Sette incontri saranno visibili in diretta tv su Sky, tre match saranno invece disponibili in diretta streaming su DAZN.

CALENDARIO PROSSIMA GIORNATA SERIE A: PROGRAMMA, ORARI, TV

VENERDÌ 29 GENNAIO:

20.45 Torino-Fiorentina (diretta tv su Sky)

SABATO 30 GENNAIO:

15.00 Bologna-Milan (diretta tv su Sky)

18.00 Sampdoria-Juventus (diretta tv su Sky)

20.45 Inter-Benevento (diretta streaming su DAZN)

DOMENICA 31 GENNAIO:

12.30 Spezia-Udinese (diretta streaming su DAZN)

15.00 Cagliari-Sassuolo (diretta tv su Sky)

15.00 Crotone-Genoa (diretta tv su Sky)

15.00 Atalanta-Lazio (diretta streaming su DAZN)

18.00 Napoli-Parma (diretta tv su Sky)

20.45 Roma-Verona (diretta tv su Sky)

Foto: Lapresse