Basket, Serie A: soffre l’Olimpia Milano, ma espugna anche Treviso nel finale

Deve aspettare la sirena finale per festeggiare, ma l’Olimpia conquista la vittoria numero 15 in campionato espugnando il campo di un ottimo Treviso. Decisivi i 24 punti di Zach LeDay, ma anche le triple di Rodriguez e Datome che tengono viva Milano nei momenti più difficili, in cui Treviso sembrava poter allungare.

Grande equilibrio nei primi 10 minuti, con Milano che si avvantaggia subito con due canestri di un sempre più ritrovato Tarczewski, ma poi Treviso reagisce e si gioca punto su punto. Gli ospiti, a differenza di questo avvio di stagione, non cercano i punti da oltre l’arco e si affida più ai canestri da dentro l’arco, con Treviso che a un certo punto allunga, ma LeDay come sempre risponde e fa scappare via Milano sul +5. Ma, ancora una volta, i padroni di casa reagiscono, mettono un bel parziale e si va al riposo con la tripla di Rodriguez che dà il 22-23 per Milano.

Il canestro allo scadere di Rodriguez fa cambiare il ritmo all’Olimpia, che a inizio secondo quarto cerca di più i tiri da lontano, tenendo sempre un’ottima percentuale. Non demorde, però, Treviso, che con le triple di Logan resta attaccato agli ospiti. Le due squadre non riescono ad allungare, con i padroni di casa che trovano in Mekowulu il giocatore che mette tre canestri di fila per riportare Treviso avanti, ma la tripla di Datome ferma il parziale veneto e il canestro finale di LeDay manda le squadra al riposo con Milano avanti 42-45.

Il secondo tempo inizia con un’Olimpia che per gli arbitri è troppo fallosa. Così dopo che gli ospiti si sono portati anche a +7 con la tripla di Datome e i canestri di LeDay e Tarczewski, ecco che arrivano le proteste di Punter per un fallo fischiato, tecnico e Treviso può rimontare e addirittura portarsi avanti con la tripla di Logan. Ma quando è in sofferenza Milano si affida a Rodriguez e Datome, che con due triple riportano l’Olimpia avanti. I falli ora costano caro a Treviso, che manda Micov e Rodriguez più volte sulla lunetta e Milano che allunga di nuovo sul +7. Ma, ancora una volta, i veneti non crollano e prima sette punti di Sokolowski e poi due liberi di Akele valgono il nuovo pareggio. Si va, così, all’ultimo riposo con le squadre in perfetta parità 65-65.

L’avvio di ultimo quarto è firmato Russell, che porta avanti Treviso e Milano obbligata a inseguire, ma lo fa con tre liberi per Delaney e, poi, quando Imbrò dà il +5 ai padroni di casa è il primo canestro di Punter, da oltre l’arco, e poi LeDay a riportare l’Olimpia in pareggio e i liberi dello stesso LeDay riportano Milano avanti. Rodriguez mette poi la tripla del +3 a metà quarto. Aumentano gli errori da entrambe le parti e punteggio che non si schioda mentre ci si avvicina alla fine. A 45 secondi dalla fine fallo in attacco di Delaney, ma non ne approfitta Treviso e Milano può gestire il pallone, con il fallo subito da Rodriguez a 13 secondi dalla fine che valgono il +5. E la tripla sbagliata da Logan chiude il discorso e Milano vince 82-77.

Credits: Ciamillo