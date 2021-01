Calcio, Serie A: lo Spezia supera 2-1 la Sampdoria nel posticipo. Decisivi i gol di Terzi e Nzola

Si è appena concluso il posticipo della 17ma giornata di Serie A che ha visto trionfare lo Spezia 2-1 sulla Samdoria. I ragazzi di Vincenzo Italiano con questi 3 importantissimi punti salgono a quota 17 allontanando la zona retrocessione in questo momento a 5 lunghezze di distanza. Si tratta del primo storico successo dello Spezia in Serie A in casa.

Avvio di partita scoppiettante. All’11’ Thorsby raccoglie un pallone vagante in area e calcia centralmente, Provedel risponde presente ma Keita tira alto da pochi metri. La risposta dei padroni di casa è affidata a Estevez che ci prova dal limite col sinistro, palla fuori di poco. Al 20′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo Terzi è il più abile a toccare il pallone, dopo la deviazione di testa di Chabot, e a beffare Audero (1-0). Istantanea la reazione della squadra di Ranieri che al 26′ con Jankto che serve Candreva che dal cuore dell’area rimette in parità la contesa (1-1). In buona sostanza finisce qui il primo tempo.

Nella ripresa lo Spezia prova a tenere in mano il pallino del gioco. Al 60′ Thorsby commette una clamorosa ingenuità stendendo Pobega in area per l’arbitro Piccinini è rigore. Dagli undici metri Nzola è implacabile (2-1). La Sampdoria prova a rendersi pericolosa ma i ragazzi di Italiano si difendono con grande attenzione e organizzazione ripartendo puntualmente in contropiede. Nonostante i quattro cambi la squadra di Ranieri non riesce a trovare il pareggio.

Foto: Lapresse