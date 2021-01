Calcio, Serie A 2021: Sampdoria-Udinese 2-1, Ernesto Torregrossa decide la sfida a Marassi

E’ terminata 2-1 la sfida di Marassi tra Sampdoria e Udinese, valida per il 18° turno del campionato di Serie A 2020-2021. Un successo in rimonta per i doriani, in svantaggio per il gol di Rodrigo de Paul al 55′ tra le fila friulane. A rimettere la Samp in carreggiata ci hanno pensato Antonio Candreva al 67′ su calcio di rigore ed Ernesto Torregrossa all’81’, che all’esordio in maglia blucerchiata ha trovato la rete, decisiva per il successo della formazione allenata da Claudio Ranieri. Con questo risultato la Sampdoria sale a 23 punti (decima), mentre l’Udinese è 15ma a quota 16 punti.

LA CRONACA

Ranieri vara un 4-4-2 nel quale Bereszynski, Yoshida, Colley e Augello compongono la linea difensiva; a centrocampo Candreva e Damsgaard sono i cursori sugli sterni e in mediana Adrien Silva ed Ekdal sono i prescelti per costruire e fare filtro; in attacco coppia Verre-Quagliarella. La formazione di Gotti risponde con un 3-5-1- con Lasagna unico riferimento offensivo, assistito qualche metro più indietro da Pereyra, mentre a centrocampo de Paul ha libertà d’azione. Al 4′ l’Udinese va vicina al vantaggio: pallone perfetto di Zeegelaar per Lasagna che da posizione super favorevole fallisce a tu per tu con Audero. La Samp prova ad alzare il baricentro e Quagliarella al 28′ prova a farsi vedere, ma Musso sul suo destro è pronto. I bianconeri sono pericolosi un minuto dopo, con Audero miracoloso sul tiro a colpo sicuro di Mandragora. Gli ospiti si fanno preferire e sfiorano ancora la marcatura con de Paul che colpisce in pieno la traversa.

Nella ripresa al 55′ proprio de Paul trova la via della rete, al termine di un’azione estremamente caparbia. Girandola di sostituzioni e la Doria attacca a testa bassa. Al 64′ l’episodio che cambia la partita: Mandragora prova spazzare via il pallone, senza avvedersi dell’arrivo di Candreva che gli ruba il tempo e viene steso dal centrocampista. L’arbitro non ha dubbi e decreta il rigore trasformato proprio dall’ex calciatore dell’Inter. A 9′ dal termine, uno dei subentrati si toglie una grande soddisfazione ovvero Torregrossa: all’esordio stagionale con questa maglia il colpo di testa sul cross di Augello non dà scampo a Musso. Negli ultimi scampoli di partita, il portiere dell’Udinese ipnotizza Keita lanciato a rete, ma l’intervento non evita la sconfitta della compagine friulana.

Foto: LaPresse