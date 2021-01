Calcio a 5, Champions League 2021: ACCS Parigi-Italservice Pesaro 10-9 d.c.r, i francesi volano agli ottavi di finale

L’Italservice Pesaro ci ha messo tutto quello che aveva, ma alla fine è arrivato un verdetto amaro alla Teddy Riner Arena. L’ACCS Parigi ha conquistato gli ottavi di finale della UEFA Futsal Champions League 2021, piegando i campioni d’Italia 10-9 solo dopo un’estenuante serie di calci di rigore che alla fine ha sorriso alla compagine transalpina. Decisivo l’errore di Honorio, in un confronto nel quale la formazione di Fulvio Colini ha dovuto fare i conti con l’espulsione di Borruto e l’infortunio dopo pochi minuti di Taborda. Per questo la prestazione resta, al pari della cocente delusione per l’uscita di scena.

LA CRONACA

I primi a rendersi pericolosi sono i padroni di casa: conclusione a colpo sicuro di Ricardinho, salvata sulla linea da Honorio. Quest’ultimo poi manca di poco il gol vantaggio, dopo aver agganciato splendidamente un rilancio di Miarelli. L’estremo difensore della Nazionale dimostra di esserci, immolandosi per la causa contro i tiri di Mouhoudine e di Lutin, ma poi suona il campanello d’allarme per la truppa di Colini: Taborda a terra sofferente, per un colpo molto duro subito dagli avversari, è costretto a lasciare il campo. Italservice davvero sfortunata, con i due legni colpiti da Salas e poi da Fortini. Aksentijević è provvidenziale in due circostanze su Borruto, ma a 56″ non può nulla contro la giocata del “Cobra” che trova il meritato gol del vantaggio.

Nella ripresa il primo episodio è la doppia espulsione di Bruno Coelho e Borruto per qualche colpo proibito nel tunnel probabilmente. Una condizione che dà un vantaggio numerico al Pesaro, che però non sfrutta l’occasione per raddoppiare. La squadra di Velasco va vicina al pari al 3’50”: Miarelli stende in area Ortiz e c’è il penalty. Per parare il rigore entra Guennounna e il sinistro di Mohammed si stampa contro la traversa della porta dell’Italservice.

I campioni d’Italia difendono con le unghie e con i denti il vantaggio. Nello stesso tempo Marcelinho e Fortini cercano la via della rete, ma ancora Aksentijević è pronto a dire di no. A quattro minuti dal termine la formazione francese si gioca la carta del portiere di movimento. Una scelta azzeccata perché da una circolazione di palla perfetta arriva il pareggio di Mohammed. Ricardinho cerca la realizzazione decisiva a meno di un minuto dalla sirena, ma il palo salva Pesaro. Miarelli, poi, a 16″ dal termine para in maniera incredibile una conclusione di Bakkali.

Si va ai supplementari e nel secondo extra-time succede di tutto. Mohammed realizza il 2-1, Colini allora schiera Honorio portiere di movimento e il pareggio di Marcelinho arriva puntuale. Ricardinho centra un nuovo legno, l’Italservice prova ancora il cinque contro quattro, ma l’epilogo ai rigori è inevitabile. Il primo errore è di Marcelinho ma Ortiz sbaglia e tiene in vita l’Italservice. Sono poi tutti precisi fino a Honorio, che manda a lato e N’Gala regala gli ottavi ai francesi.

