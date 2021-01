Calcio, Serie A 2020-2021: Verona ko a Bologna, decide Orsolini. Pari a reti bianche tra Torino e Spezia

Due gli anticipi validi per il 18° turno del campionato di calcio di Serie A 2020-2021. Allo stadio Dall’Ara il Bologna si è imposto per 1-0 contro l’Hellas Verona. La compagine di Sinisa Mihajlovic si è imposta grazie a un rigore trasformato da Riccardo Orsolini al 19′. Il mancino dell’esterno rossoblu non ha dato scampo a Silvestri. La formazione di Juric non è riuscita a trovare la via del pareggio e i felsinei hanno ottenuto tre punti importanti per l’obiettivo salvezza. Attualmente la squadra di Mihajlovic è al dodicesimo posto con 20 punti, mentre il Verona è in nona piazza a quota 27 punti.

Pareggio a reti bianche nell’altro match andato in scena alle ore 18.00 tra Torino e Spezia. I granata non hanno sfruttato la superiorità numerica per via dell’espulsione tra le fila degli ospiti di Luca Vignali all’8′. Un riscontro deludente per il Toro, bisognosi di tre punti come il pane e invischiato in piena zona retrocessione (terzultimo posto con 13 punti). Risultato utile invece per la compagine allenata da Vincenzo Italiano che porta via un punto funzionale (14° posto con 18 punti) al proprio percorso di permanenza nella massima categoria.

Foto: LaPresse