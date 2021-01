Calcio, Qualificazioni Mondiali 2022: Italia-Irlanda del Nord si giocherà a Parma

Sarà Parma a ospitare l’incontro tra Italia e Irlanda del Nord. Lo Stadio Ennio Tardini ospiterà gli azzurri il 25 marzo, in quella che è la rincorsa verso i Mondiali di Qatar 2022 che vede in scena il primo impegno del 2021, che sarà seguito dalle trasferte di Bulgaria e Lituania (28 e 31 marzo rispettivamente).

L’Italia ha giocato per sette volte a Parma, con sei vittorie e un’unica sconfitta. L’ultima volta che gli azzurri hanno giocato in terra ducale è arrivato un netto 6-0 contro il Liechtenstain: il 26 marzo 2019 si giocava per le qualificazioni agli Europei del 2020 (che poi del 2020 non sono stati più, visto il rinvio a quest’anno).

La storia degli incontri tra Italia e Irlanda del Nord ha un suo storico curioso: le vittorie sono 7 e i pareggi 2, ma l’unico KO è anche quello che consegnò la prima volta in cui gli azzurri non andarono a giocare i Mondiali, nel 1958, in un freddo gennaio di Belfast.

In generale, la Nazionale di Roberto Mancini viene da una lunga striscia di risultati utili consecutivi, ben 22, con 17 vittorie e 5 pareggi a contrassegnare il cammino dell’uomo che sta cercando di ricostruire tutto il possibile dopo l’esclusione dalla rassegna iridata del 2018.

Foto: LaPresse