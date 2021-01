Calcio, Paolo Dal Pino rieletto presidente della Lega Serie A, ma prende tempo

Una giornata importante per le Lega Serie A di calcio: Paolo Dal Pino, infatti, è stato riletto presidente con 14 voti. La conferma di questo riscontro è arrivata nell’assemblea odierna, come riferisce gazzetta.it, nel corso della seconda votazione.

Tuttavia, Dal Pino ha posto una condizione, ovvero quello di riservarsi un po’ di tempo per valutare se accettare o meno la nomina: “Gli incarichi in quanto tali non mi interessano, ho apprezzato di aver ottenuto 14 voti, ma mi prenderò dei giorni per ragionarci“, le parole del n.1 della Lega (fonte: Ansa), aggiungendo: “Le nomine vanno fatte in base alle competenze e vanno fatte in assemblea, poi è normale che ci siano degli accordi e discussioni su temi di cui prima non si era discusso. Giochi e tatticismi non avrebbero fatto bene alla Lega, poi le posizioni possono cambiare da un giorno all’altro. Slittamento per trattativa coi fondi? Non credo, può esserci masochismo ma non fino a quel punto“.

Conferme sono arrivate anche per l’a.d. Luigi De Siervo, che ha ottenuto 15 voti. Sono stati eletti anche quattro consiglieri: confermati Percassi (Atalanta) e Scaroni (Milan) a cui si aggregano Giulini (Cagliari) e Setti (Verona). Come consiglieri federali sono stati eletti Lotito (Lazio) e Marotta (Inter). Definiti anche cinque membri della Lega nella costituenda media company: Agnelli (Juventus), Campoccia (Udinese), De Laurentiis (Napoli), Fenucci (Bologna) e Fienga (Roma). Per il sesto posto ci sarà un vero e proprio ballottaggio nella prossima assemblea tra Vidal (Sampdoria) e Carnevali (Sassuolo).

Foto: LaPresse