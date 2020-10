Calcio, Figc e Lega si rivolgono al Governo: “Rischio collasso, aiutate il movimento!”

E’ un momento molto difficile per lo sport italiano e il calcio da questo punto di vista non fa eccezione. Il “Pallone”, di fatto, chiede aiuto al Governo, tenuto conto del nuovo provvedimento di legge, riguardante gli aiuti economici a fronte dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia di Covid-19. Per questo motivo, i presidenti di FIGC e Lega Serie A Gabriele Gravina e Paolo Dal Pino hanno scritto una lettera ai ministri Gualtieri, Spadafora e Speranza, parlando di: “Rischio collasso“.

Una situazione che, ovviamente, non riguarda tanto i club di Serie A che pagano ingaggi milionari ai calciatori, ma soprattutto per le piccole società la cui sopravvivenza è fortemente a rischio. A rivolgersi all’Esecutivo è stato il Comitato 4.0, costituito da Lega Pro, Lega Basket Serie A, Lega pallavolo maschile, Lega nazionale pallacanestro, Lega pallavolo femminile, Lega basket femminile e Fidal Runcard: “Con il primo decreto Cura Italia lo sport era stato equiparato a un’industria produttiva. Dobbiamo continuare in questo solco. Il comparto viene alimentato dagli sforzi economici di migliaia di imprenditori che ora sono in grande difficoltà e vanno sostenuti. Abbiamo bisogno di misure di liquidità agevolata, il rinvio delle scadenze fiscali e aiuti a fondo perduto“.

Le perdite economiche nel calcio professionistico, per la pandemia, sono di circa 200 milioni di euro relativamente alla stagione passata. Oltre a questa somma, è necessario aggiungere altri 400 milioni in meno nel periodo settembre-dicembre 2020 dovuti a biglietti non venduti e sponsorizzazioni saltate per la situazione particolare. A tutto questo va aggiunto anche un complessivo deprezzamento del valore del cartellino dei calciatori calcolabile in circa un miliardo e mezzo di euro. La Figc vorrebbe attuare una flessibilità nel pagamento degli stipendi dei giocatori, ovviamente solo dopo un accordo tra le parti. In questo contesto così precario, le intenzioni del Governo non sono quelle di interrompere i campionati, anche se si naviga a vista.

