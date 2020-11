Calcio, Paolo Dal Pino: “La Serie A continuerà anche in caso di lockdown nazionale”

L’incubo Covid-19 è tutt’altro che scacciato via. La minaccia continua a persistere sul nostro Paese e i dubbi su un possibile lockdown nazionale proseguono. Ciò che è successo in primavera è sotto gli occhi di tutti, con lo sport che si è fermato integralmente. Ora, come sottolineato dal presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, ai microfoni del Gr Parlamento Rai, nonostante ciò il campionato calcio potrebbe proseguire.

Le sue parole: “In caso di nuovo lockdown nazionale, il campionato di Serie A non si fermerà e andrà avanti, non vedo motivo per interromperlo”.

Il presidente è poi tornato sulle grandi perdite a livello economico che ha subito lo sport più seguito e praticato in Italia: “Io ho detto che abbiamo perso circa 600 milioni di euro quest’anno, dovuto alle misure restrittive. Abbiamo chiesto, come tutti gli altri settori, che ci siano misure di ristoro. Paghiamo oltre un miliardo di contributi all’anno e la nostra richiesta è quella di differire i termini di pagamento. Non abbiamo chiesto soldi alle casse dello Stato. Abbiamo chiesto un’altra cosa importante per noi ovvero la reintroduzione per i prossimi 24 mesi del betting. L’eliminazione di questo elemento di sponsorizzazione, che esiste in giro per tutta Europa, ha portato via un sacco di milioni di sponsor. Noi abbiamo scritto al Governo in più di un’occasione e non ho mai ricevuto una risposta scritta, e vale anche per Gravina. Vedo che in Inghilterra Johnson si è impegnato in prima persona per alcuni temi della Premier, ma anche la Merkel lo ha fatto in Germania. Il calcio non è solo un’industria importante, è anche parte del Dna italiano”.

