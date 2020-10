Calcio, Paolo Dal Pino: “Siamo vicini al collasso. Attendiamo aiuti dal Governo”

“Siamo molto preoccupati. siamo vicini al collasso e temo che l’economia del Paese pagherà a caro prezzo le misure restrittive poste in essere”. Paolo Dal Pino, presidente della Lega di Serie A, non gira certamente intorno alla crisi che sta colpendo il calcio italiano. Una situazione economica del nostro pallone di grande difficoltà anche per via della pandemia che ha bloccato tanti introiti.

Dal Pino, come riporta la Gazzetta dello Sport, si rivolge direttamente al Governo: “Spero che il Governo capisca, una volta per tutte, il valore del calcio come industria al di là di ogni superficiale demagogia. La salute viene al primo posto ma è importante fare le cose giuste, pianificando a medio lungo termine e pensando alle conseguenze sull’occupazione, sul bene dei nostri cittadini e sul futuro del nostro Paese. Gli effetti collaterali dei recenti provvedimenti colpiscono molti settori, tra cui il nostro, che per la chiusura degli stadi ha perso 600 milioni di euro nel 2020″.

Perdite notevoli per un calcio italiano sempre più in rosso. Per questo motivo Dal Pino non esita a chiedere aiuti importanti: “Ci aspettiamo attenzione e sensibilità da parte del Governo. Il presidente del Consiglio ha detto a chiare lettere che i settori pregiudicati dalle chiusure forzate avranno un ristoro per cui ci aspettiamo che un’industria come la nostra, che versa ogni anno oltre 1 miliardo di euro in contribuzione, riceva quanto annunciato“.

Foto: LaPresse