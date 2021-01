Un fulmine a ciel sereno? Sì, lo si può dire. L’Inter cambia nome e logo e dal 9 marzo sarà “Inter Milano”. La “rivoluzione” voluta da Suning ha lo scopo di allargare i propri orizzonti di mercato. Come rivelato dalla Gazzetta dello Sport, quello che tutti abbiamo conosciuto con la formula “Football Club Internazionale Milano”, associato al celebre disegno del 1908 di Giorgio Muggiani, lascerà spazio a una campagna di comunicazione diversa e rappresentata dalle lettere “I” e “M” (“I am Milano”), in relazione ai 113 anni della fondazione della società (per l’appunto il 9 marzo).

Una strategia studiata, dunque, per far sì che i giovani si sentano maggiormente coinvolti in un progetto identificativo sul territorio, ma soprattutto per aver riscontri più redditizi in fatto di marketing. Considerazioni poco gradite ai conservatori, sostenitori dell’idea che questa trasformazione voluta da Suning vada ad alterare le origini e la filosofia della società che rappresenta. Tuttavia, anche le casse del club hanno bisogno di entrate per mettere a posto i conti e avere un bilancio in una condizione meno preoccupante di quella attuale.

Foto: LaPresse