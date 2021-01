Tra domani e domenica si disputerà la dodicesima giornata della Serie A 2020-2021 di calcio femminile. Archiviato il girone d’andata, è ora di cominciare quello di ritorno: focus, come sempre, sul duello a distanza tra Juventus e Milan. Andiamo a presentare le sei gare in programma in questo weekend.

Il turno comincerà domani con due match alle ore 12.30. Interessante la sfida tra Roma e Sassuolo, con i giallorossi che proveranno a centrare i tre punti per avvicinare il terzo posto occupato proprio dalle neroverdi. L’altra partita sarà, invece, un confronto diretto per la parte bassa della classifica: il Napoli, ultimo a 1 punto, tenterà di superare la Pink Bari, penultimo a quota 3. Alle ore 14.30 l’Empoli andrà in trasferta sul campo del San Marino con l’obiettivo di ritornare alla vittoria.

Domenica il lunch match delle ore 12.30 vedrà impegnate Inter e Fiorentina: sono tre i punti che separano le due squadre (17 per le Viola, 14 per le nerazzurre), si attende un bel confronto. Alle ore 14.30 saranno in campo le prime due della classe: il Milan farà visita alla Florentia San Gimignano con la missione di continuare la rincorsa alla capolista Juventus, che contro l’Hellas Verona proverà a centrare la dodicesima vittoria in altrettante partite. Di seguito il calendario completo.

CALENDARIO 12ª GIORNATA

Domani, ore 12.30: Napoli-Pink Bari

Domani, ore 12.30: Roma-Sassuolo

Domani, ore 14.30: San Marino-Empoli

Domenica, ore 12.30: Inter-Fiorentina

Domenica, ore 14.30: Florentia San Gimignano-Milan

Domenica, ore 14.30: Juventus-Hellas Verona

Foto: LM-LPS/Francesco Scaccianoce