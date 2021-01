Calcio femminile, Serie A 2021: 11ª giornata. Spicca Inter-Juventus, Milan in trasferta a Verona

Dopo più di un mese di sosta e dopo aver assistito anche alla Supercoppa Italiana, la Serie A 2020-2021 di calcio femminile è pronta a riaprire i battenti: tra domani e domenica, infatti, si disputerà l’undicesima giornata. Andiamo a presentare le sei gare in programma in questo weekend.

Ad inaugurare la giornata sarà il Milan, che proverà ad archiviare in fretta la delusione di Supercoppa e continuare l’inseguimento alla Juventus capolista. Le rossonere andranno a caccia dei tre punti sul campo dell’Hellas Verona, formazione che ha preso una bella boccata di aria fresca con l’ultima vittoria in quel di Napoli. Doppio appuntamento alle ore 14.30: interessante il confronto tra Sassuolo ed Empoli, rispettivamente terza e quarta forza della classifica attuale, mentre la Pink Bari cercherà di ottenere punti pesanti per la salvezza nella sfida contro la Florentia San Gimignano.

Domenica il piatto forte è servito alle ore 12.30: Inter-Juventus, che curiosamente si giocherà proprio lo stesso giorno della controparte maschile. Le bianconere, fresche della vittoria della Supercoppa Italiana, non hanno alcuna intenzione di fermarsi (finora 10 successi in altrettanti match) e proveranno ad evitare la trappola nerazzurra. Alle ore 14.30 la Roma, che ha appena ingaggiato Elena Linari, ambisce a ritrovare contro il Napoli una vittoria che manca ormai da quattro giornate, mentre contemporaneamente la Fiorentina, finalista di Supercoppa in quel di Chiavari, andrà a caccia dei tre punti nel match interno contro San Marino.

CALENDARIO 11ª GIORNATA

Domani, ore 12.30: Hellas Verona-Milan

Domani, ore 14.30: Pink Bari-Florentia San Gimignano

Domani, ore 14.30: Sassuolo-Empoli

Domenica, ore 12.30: Inter-Juventus

Domenica, ore 14.30: Roma-Napoli

Domenica, ore 14.30: Fiorentina-San Marino

Foto: LM-LPS/Fabio Fagiolini