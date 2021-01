Rugby, le Coppe europee riprenderanno ad aprile con la fase ad eliminazione diretta

L’EPCR qualche giorno fa ha annunciato sul proprio sito con una nota che, a seguito della direttiva delle autorità francesi secondo cui la partecipazione dei club del TOP 14 all’Heineken Champions Cup ed alla Challenge Cup attualmente costituisce un rischio troppo grande per la salute pubblica, i due tornei sono temporaneamente sospesi.

La EPCR e la Ligue Nationale de Rugby avevano preso parte la scorsa settimana ad un incontro in audioconferenza con i rappresentanti dei Ministeri francesi dell’Interno, della Salute e dello Sport, nonché dell’ufficio del Presidente. Notevoli aggiornamenti ai protocolli COVID-19 erano stati presentati alle Autorità francesi, inclusa l’aggiunta di test PCR non oltre i tre giorni prima delle partite, in maniera conforme alle linee guida del Governo francese, integrando le meticolose misure di tracciamento dei contatti esistenti messe in atto con al fine di limitare il rischio di trasmissione.

A causa del recente rilevamento di un nuovo ceppo di Coronavirus, il Governo francese aveva ordinato ai club nazionali di rinviare la partecipazione ai tornei continentali per il mese di gennaio, sia per le partite in programma in Francia che per quelle che si giocheranno nel Regno Unito ed in Irlanda. In base a questa direttiva, l’EPCR non aveva avuto altra scelta che quella di sospendere temporaneamente la fase a gironi della Heineken Champions Cup e la fase preliminare della Challenge Cup.

In virtù di un calendario internazionale saturo per le squadre di club, a breve verrà annunciato che le classifiche delle fasi a gironi delle due competizioni verranno congelate e che si procederà direttamente con la seconda fase ad eliminazione diretta.

Si riprenderà ad inizio aprile con la fase ad eliminazione diretta: si riparte nei primi due fine settimana con gli ottavi ed i quarti di Challenge Cup (in gara unica) ed i quarti di Champions Cup (andata e ritorno), in modo da far allineare i tabelloni alle semifinali di fine aprile, prima delle finali previste a maggio a Marsiglia.

CALENDARIO SECONDA FASE COPPE EUROPEE RUGBY

2-4 aprile andata quarti Champions Cup ed ottavi Challenge Cup

9-11 aprile ritorno quarti Champions Cup e quarti Challenge Cup

30 aprile-2 maggio semifinali Champions Cup e Challenge Cup

21 maggio Finale Challenge Cup Stade Vélodrome, Marseille

22 maggio Finale Champions Cup Stade Vélodrome, Marseille

Foto: Ettore Griffoni