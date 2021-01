E’ in corso la free agency della MLB, il massimo campionato di baseball americano, e molti talenti stanno testando il mercato in cerca di un accordo per le prossime stagioni. Tra questi anche il seconda base DJ LeMahieu, che stando a quanto riportato da MLB.com starebbe facendo fatica a rinnovare il contratto con i New York Yankees, invitando il proprio agente a valutare anche altre proposte, giunte da Blue Jays, Red Sox, Dodgers e Mets. A 32 anni, LeMahieu è giunto terzo nella graduatoria per il miglior giocatore della American League, risultando il punto di forza della franchigia del Bronx.

L’insider di MLB Network Jon Heyman ha però parlato proprio questa mattina di un nuovo stravolgimento, con il giocatore che vorrebbe rimanere nella Grande Mela, mentre la stessa dirigenza degli Yankees è in procinto di fare l’offerta definitiva, che dovrebbe aggirarsi intorno ai 20 milioni di dollari per quattro anni. Tra domanda e offerta c’è ancora discrepanza, ma un accordo non è così lontano.

Foto: Shutterstock